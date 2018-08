Niedrige Wasserstände durch anhaltende Trockenperiode

Die anhaltende Hitze- und Trockenperiode hat dafür gesorgt, dass fast alle Gewässer in Österreich seit Mitte Juli niedrige Wasserstände aufweisen. "Bei 70 Prozent der fernübertragenen Messstellen, die uns zur Auswertung zur Verfügung stehen, ist der Grundwasserstand derzeit nieder bis sehr nieder", teilte der Sprecher des Umweltministeriums, Michael Strasser, der APA mit.

Die Schneeschmelze begann in den alpinen Einzugsgebieten bereits Anfang April und war im Juni abgeschlossen. Die geringen Niederschläge im Juli reduzierten die Abflüsse in den Fließgewässern und die Wasserstände der Seen in fast allen Einzugsgebieten auf ein Niederwasserniveau. Nur die Abflussfracht der Leitha im Osten Österreichs, blieb durch wiederholt aufgetretene Starkniederschläge Ende Juni und in der ersten Juli-Hälfte noch mit 20 Prozent über dem Durchschnitt.