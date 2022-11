Niederschwelliges Angebot zur gezielten Gesundheitsvorsorge

Die Formatreihe „Gesundheit im Gespräch“ erfreut sich großer Beliebtheit. In Form von Vorträgen werden aktuelle Gesundheitsthemen vermittelt.

Sensibilisierung zur Prävention

Das Soziale im Mittelpunkt

Die Angebotspalette hat sich kontinuierlich erweitert und ist nicht ausschließlich auf Mediziner als Referenten fokussiert. „Es geht nicht nur um körperliche Beschwerden, sondern auch um psychische Leiden sowie um eine vernünftige Lebensgestaltung. Das Soziale, also das Zwischenmenschliche, spielt einfach eine große Rolle. Durch die Fragemöglichkeit für das Publikum nach dem Vortrag kommen die Besucher miteinander ins Gespräch, ein Austausch entsteht und oftmals finden sich Gleichgesinnte, was insbesondere bei eher schambehafteten Themen wichtig ist“, führt Andrea Mallitsch weiter aus. Sowohl Ralf Engelmann als auch Andrea Mallitsch betonen, mit dieser Veranstaltungsreihe am Punkt der Zeit sein zu wollen: „Wir wollen aber auch den Menschen Hoffnung geben, indem wir ein Netzwerk anbieten, wo sich jeder mit seinen eigenen Problemen wiederfinden kann.“ Tabu-Themen sollen besprochen werden, sonst vereinsamen Betroffene. Grundsätzlich sollen alle Menschen besser auf sich und den eigenen Körper achten, durch eine entsprechende Vorsorge können viele Krankheitsbilder rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Bludenz ist seit 2008 die Modellregion Demenz, was sich ebenfalls als ein sehr erfolgreiches Projekt herauskristallisiert hat. Mit unterschiedlichsten Zugängen werde versucht, ein Bewusstsein für diese Erkrankungsform zu bieten. Die Erkrankungen Demenz und Alzheimer sind nicht zuletzt durch die demografische Entwicklung sehr im Steigen begriffen. „Wir sind sehr bemüht, ein modernes und ansprechendes Programm für alle Altersgruppen zu bieten, wie etwa auch ‚Familie im Gespräch‘ für junge Familien“, meint Ralf Engelmann abschließend. Für ältere Bewohner wurde als neuestes Projekt das Seniorentaxi eingeführt. „Es bleibt wichtig, dass die Leute zusammenkommen“, ergänzt Andrea Mallitsch.