Niederösterreichs Skigebiete in der Ferienwoche gut besucht

In der ersten Semesterferien-Woche seit 5. Februar haben 100.000 Personen die niederösterreichischen Skigebiete besucht. "Das ist auch im Vergleich zu den Wintern vor der Coronakrise ein sehr guter Wert und stimmt uns optimistisch für die kommenden Wochen", zog Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung Bilanz. Die sechs meistbesuchten Skigebiete waren das Hochkar, der Ötscher, Annaberg, Mönichkirchen, St. Corona am Wechsel und Semmering-Hirschenkogel.

Danninger zeigte sich mit dem Corona-Management rund um die Skipisten zufrieden. Der "allergrößte Teil" der Gäste habe die Maßnahmen diszipliniert mitgetragen. Besonderes Lob gelte den Mitarbeitern, die sich unter den besonderen Umständen ganz besonders einsetzten. Dadurch sei es gelungen, mit 410.000 Gasteintritten in der bisherigen Saison nur 20 Prozent hinter den Wintern vor der Coronakrise zurückzubleiben, betonte Danninger.

Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus-Alpin, mit fünf Gebieten größter Liftbetreiber in Niederösterreich, sieht auch den nächsten beiden Wochen optimistisch entgegen. "Auch für die Semesterferien im Burgenland in der kommenden Woche und dann in Oberösterreich und Steiermark in der Woche darauf sind großartige Pistenbedingungen zu erwarten", so Redl.