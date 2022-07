Niederösterreichs Landtag beschließt Anti-Teuerungs-Paket

Der niederösterreichische Landtag wird am heutigen Montag in einer Sondersitzung Unterstützungsmaßnahmen gegen die hohe Inflation beschließen. Neben dem Strompreisrabattgesetz umfasst das Paket eine Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf 300 Euro sowie eine Aufstockung der Pendlerhilfe samt Erhöhung der Einkommensgrenzen auch für Wohnbeihilfe und -zuschuss. Die Maßnahmen sollen insgesamt 312 Millionen Entlastung für die Bevölkerung bringen.

Die Sondersitzung wurde erstmals von der Landesregierung beantragt, hielt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger am Montag fest. Die vergangene Woche präsentierten fünf Maßnahmen beinhalten auch das Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro, das bereits in der Landtagssitzung am 7. Juli beschlossen worden ist. Alle Fraktionen sprachen sich generell für die Hilfen aus, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS übten aber auch Kritik und forderten weitere Maßnahmen.