Niederösterreichische KSR Group ist insolvent

Über das Vermögen der niederösterreichischen KSR Group GmbH, einem Importeur und Verkäufer von Zweirädern und Quads, ist am Mittwoch am Landesgericht Krems ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Die Passiva betragen laut KSV und AKV bis zu 123,3 Mio. Euro. Betroffen von der Insolvenz sind demnach 220 Mitarbeiter - 173 davon in Österreich - sowie 252 Gläubiger. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, eventuell mit Unterstützung durch einen Investor.

Die KSR Group ist nach Angaben der Gläubigerschützer im Bereich der Entwicklung, des Imports und des Vertriebs von Produkten in den beiden Divisionen "Mobility" und "Smart Products" tätig. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz, in Frankreich, Singapur und Griechenland und verfügt über Betriebsstätten in Italien, Spanien, Belgien, Deutschland sowie in Frankreich. Neben den 173 in Österreich von der Insolvenz betroffenen Mitarbeitern sind es 15 in Italien, 13 in Deutschland, zwölf in Spanien, vier in Belgien, zwei in Frankreich sowie ein Dienstnehmer in den Niederlanden.