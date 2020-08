Rettungsaktionen für heimische Zuckerproduktion gefordert

Nach dem angekündigten Aus für die Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld mehren sich die Solidaritätsbekundungen aus der Politik mit den Rübenbauern. Die Situation sei nicht einfach, jedoch müsse man sich dafür einsetzen die Zuckerproduktion in der Region zu halten, hieß es von ÖVP und SPÖ. Auch die Rübenbauern selbst meldeten sich zu Wort.

In dieselbe Kerbe schlug der Bauernbund und warnte vor Zuckerimporten aus Südamerika. "Wir müssen alles tun, um diese wertvolle Kulturpflanze und die gesamte Zuckerproduktion in Österreich zu erhalten", so Präsident Georg Strasser (ÖVP). Die Selbstversorgung Österreichs mit Zucker müsse gewährleistet bleiben, forderte Strasser am Mittwoch weiter. Zudem müsse die Zuckerfabrik mit ihren Arbeitsplätzen für die Marchfeldregion in Niederösterreich erhalten bleiben.