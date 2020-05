Niederösterreich: Deklaration Unterstützung für Kultur

Die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH hat heute eine 15 Punkte umfassende Deklaration zur Bedeutung der regionalen Kulturarbeit im Bundesland bekanntgegeben. "Wir setzen uns sowohl für Hoch- und Breitenkultur ein, das eine braucht das andere", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vor Medienvertretern am Montag in Wien.

Für Mikl-Leitner ist die Deklaration ein "Bekenntnis zur regionalen Kultur in Niederösterreich". Den Kulturschaffenden solle so versichert werden, dass das Land "nicht nur an Sonnentagen" ein Begleiter sei, sondern auch in "herausfordernden Zeiten" hinter ihnen stehe.