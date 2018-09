Niederlande: Wohnungsdurchsuchungen der Terrorverdächtigen

Im Zusammenhang mit einem möglicherweise vereitelten Terroranschlag hat die niederländische Polizei die Wohnungen von sieben festgenommenen Männern durchsucht. Wegen der noch laufenden Ermittlungen werde es vorerst keine weiteren Details geben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Die sieben Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren waren am Donnerstag festgenommen worden. Sie sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen großen Terroranschlag geplant haben. Die Verdächtigen sollten am Freitag dem Haftrichter in Rotterdam vorgeführt werden.