Niederlande verhindert Abwanderung von Chipkonzern ASML

Mit einem milliardenschweren Infrastruktur-Paket haben die Niederlande eine Abwanderung wesentlicher Teile ihres Vorzeigekonzerns ASML ins Ausland verhindert. Der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Produktion hochmoderner Computerchips und die Stadt Eindhoven teilten am Montag gemeinsam mit, dass der dortige Technologiepark "Brainport Industries Campus" (BIC) erweitert werden soll. Eine entsprechende Absichtserklärung sei bereits unterschrieben.

"Wie zuvor bereits gesagt, zieht es ASML vor, seine Kernaktivitäten in den Niederlanden so nah wie möglich an den bestehenden Standorten zu halten", sagte ASML-Finanzchef Roger Dassen. Seine Firma hat ihr Hauptquartier in Veldhoven, das vor den Toren Eindhovens und in unmittelbarer Nachbarschaft des BIC liegt. Rund die Hälfte der weltweit etwa 42.000 ASML-Beschäftigten arbeiten am Stammsitz, wo die Produkte des Konzerns entworfen und zusammengebaut werden.