Niederlande besiegt Senegal dank später Treffer mit 2:0

Die Niederlande haben bei der Fußball-WM in Katar gleich im ersten Spiel einen großen Schritt Richtung Achtelfinale geschafft. Die Mannschaft von Louis Van Gaal gewann am Montag im Al Thumama Stadium von Doha das Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsfavoriten der Gruppe A gegen Afrikameister Senegal mit 2:0 (0:0). Mit späten Treffern erlösten Cody Gakpo (84.) und Davy Klaassen (99.) das Oranje-Team.

Nach gut einer Stunde reagierte Bondscoach Van Gaal und brachte seinen Stürmerstar Memphis Depay, der seit September wegen Oberschenkelproblemen pausiert hatte. Am Charakter des Spiels änderte sich aber zunächst nichts, auf beiden Seiten war meist schon vor dem Strafraum Endstation. In der 73. Minute kam Idrissa Gueye am Sechzehner an den Ball, seinen scharfen Schuss konnte Torhüter Andries Noppert in seinem ersten Länderspiel parieren.