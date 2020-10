Niederlagen für Real und Barcelona

Die spanischen Fußball-Topclubs Real Madrid und FC Barcelona haben am Samstag ihre ersten Saisonniederlagen kassiert. Der Hauptstadt-Club musste sich in La Liga daheim Aufsteiger Cadiz mit 0:1 geschlagen geben, die Katalanen verloren bei Getafe 0:1. Dafür siegte Salzburgs Champions-League-Gegner Atletico Madrid in Vigo gegen Celta mit 2:0.

Real leistete sich vor allem in der Anfangsphase viele Unkonzentriertheiten und hatte am Ende Glück, nicht höher verloren zu haben. "Sie hätten schon in der ersten Hälfte zwei oder drei Tore schießen können", gestand Trainer Zinedine Zidane. Den einzigen Treffer erzielte Anthony Lozano in der 16. Minute. Für Real war es die erste Liga-Niederlage seit dem 1:2 im vergangenen März gegen Betis Sevilla und die erste Meisterschafts-Heimpleite seit Mai 2019, einem 0:2 ebenfalls gegen Betis.

Auch Barca lieferte eine enttäuschende Leistung ab. In der ersten Hälfte traf Lionel Messi die Stange, Antoine Griezmann ließ einen Sitzer aus. Die Entscheidung für Getafe brachte ein von Jaime Mata verwandelter Elfmeter (56.) nach einem Foul von Frenkie de Jong an Djene.

In der Tabelle liegen Real, Getafe, Cadiz und Granada nach Punkten gleichauf an der Spitze, wobei Cadiz ein Spiel mehr ausgetragen hat. Barcelona hat drei Zähler Rückstand, allerdings noch eine weitere Partie in der Hinterhand.

Nach Verlustpunkten gerechnet heißt der Tabellenführer Atletico. Der aktuell sechstplatzierte Hauptstadtclub gewann bei Celta durch Treffer von Luis Suarez (6.) und Yannick Carrasco (90.) mit 2:0 und ist als einziges Liga-Team noch ungeschlagen.