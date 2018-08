Niederlage für die Dornbirn Indians

Zum Ende des Grunddurchganges bleiben Dornbrins Baseballer punktelos.

Dornbirn. Die Indians verloren am Wochenende das letzte Spiel des Grunddurchganges mit 3-4 gegen die Vienna Wanderers. Sechs Innings lagen die Indians 3-0 in Führung, mussten dann aber zusehen wie die Wanderers im siebten Inning gleich vier Runs scorten. Für beide Teams ging es in diesem Spiel um nichts mehr und so wurde munter durch gewechselt.