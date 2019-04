Nidec-Käufer dürfte aus Bayern kommen

Der Münchner Kapital-Gesellschaft Orlando AG dürfte das Nidec-Werk in Fürstenfeld mit rund 400 Mitarbeitern übernehmen. Das berichtet die "Kronen Zeitung" am Ostersonntag und beruft sich dabei auf den steirischen AK-Präsident Josef Pesserl. Dieser habe die "frohe Botschaft" verkündet. Eine Bestätigung stand vorerst aus.

Der Übernahme-Vertrag soll bereits unterschrieben sein und der Käufer erfülle alle EU-Auflagen. Somit dürften neue Investitionen am Standort erfolgen und die Waschmaschinensparte erhalten sowie Forschung und Entwicklung ausgebaut werden. Die Zeitung berichtet von 34 Mio. Euro an Investitionen.

Die Geschichte des Fürstenfelder Werks ist bewegt: Der italienische Haushaltshersteller Zanussi hatte es 1982 unter dem Namen Verdichter Oe gegründet. Im Jahr 2000 ging der Bereich Kühlkompressoren in die ACC Austria GmbH über. Diese war aber 2012, ausgelöst durch den Mutterkonzern, insolvent. 2013 übernahm die deutsche Secop daher das Werk von der ACC mit rund 660 Mitarbeitern. 2017 kaufte der japanische Elektromotorenkonzern Nidec die Secop mitsamt dem Standort Fürstenfeld. Seither heißt die Firma Nidec Global Appliance Austria. Das Werk in Fürstenfeld gilt als ein wichtiger Arbeitgeber in der eher strukturschwachen Region. Ein beträchtlicher Teil der Belegschaft pendelt aus dem Burgenland ein.