Nico Gleirscher beim Rodel-Saisonfinale in Sigulda Dritter

Der Tiroler Nico Gleirscher hat zum Abschluss der für das ÖRV-Team sehr erfolgreichen Weltcupsaison als Dritter einen weiteren Podestplatz geholt. Sein Bruder David Gleirscher wurde am Sonntag in Sigulda Fünfter. Im Fraueneinsitzer fuhr Weltmeisterin Lisa Schulte zu Platz sechs. Madeleine Egle kam auf Rang acht, im Gesamtklassement wurde die Europameisterin Dritte. Bei den Männern war Jonas Müller als Vierter bester Österreicher der Gesamtwertung.

Die Tagessiege in Lettland holten sich auf ihrer Heimbahn Elina Vitola und Kristers Aparjods. In der von Deutschland gewonnen Teamstaffel kam Österreich nach einem Kippsturz von Schulte nur auf den siebenten und letzten Platz. In der Staffelwertung verteidigte man aber trotzdem Platz zwei.

Vizeweltmeister Nico Gleirscher gelang beim Finale sein vierter Podestplatz des Winters. "Ich war in Sigulda schon so oft Vierter, Fünfter oder Sechster. Es ist megacool, hier endlich einmal auf dem Podest zu stehen. Die Saison hat für mich super angefangen, auch die WM und EM waren dank der Medaillen gewaltig. Danach bin ich ein bisschen in ein Loch reingefallen, habe mir brutal schwer getan, umso besser fühlt es sich jetzt an", erklärte der Tiroler.