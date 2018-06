Nichts Neues im Mietrecht?

Der Oberste Gerichtshof mit neuen Hinweisen zur Vertragsgestaltung.

Die vom Gesetzgeber viel versprochene und lang ersehnte Reform des österreichischen Mietrechts lässt weiter auf sich warten. Eine von der Vorgängerregierung in Angriff genommene Überarbeitung scheiterte – neben unterschiedlichen politischen Interessen – letztlich an den Neuwahlen. Daher muss sich der Praktiker im Mietrechts-Dschungel derzeit noch mit den Urteilen des Obersten Gerichtshofs (OGH) begnügen.

Abschaffung Mietvertragsgebühr

Immerhin sei an dieser Stelle – als eine der erfreulicheren Maßnahmen am Ende der letzten Legislaturperiode – noch die Abschaffung der Mietvertragsgebühr erwähnt. Mit Wirksamkeit vom 11. 11. 2017 wurden Verträge über die Miete von Wohnräumen von der Gebühr befreit. Aber Achtung: Mietverträge über Geschäftsräumlichkeiten sind nach wie vor gebührenpflichtig. Was bei Misch­nutzungen gilt, hat der Gesetzgeber offen gelassen. In der Praxis gibt die überwiegende Nutzung den Ausschlag, die anhand des Flächenausmaßes beurteilt wird.