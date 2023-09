Nicht nur Rückschau: "Hollein Calling" im Architekturzentrum

Im April 2024 jährt sich der Todestag von Hans Hollein zum zehnten Mal. Ein halbes Jahr vorher macht sich das Architekturzentrum Wien (Az W) an den Versuch einer Neubewertung des einzigen österreichischen Pritzker-Preisträgers. "Ein gewagtes Ausstellungskonzept", nannte es Az W-Direktorin Angelika Fitz bei der heutigen Presseführung. "Ein gewagtes, sehr spielerisches und zugleich diskursives Konzept - aber Hollein hat das Wagnis selbst nie gescheut."

"Wir haben Hollein als Vehikel genommen, um miteinander über Architektur zu sprechen", sagte Theresa Krenn, gemeinsam mit Lorenzo De Chiffre und Benni Eder Kuratorin der Ausstellung "Hollein Calling. Architektonische Dialoge", die am Mittwochabend eröffnet wird und bis 12. Februar 2024 zu sehen ist. "Es ging uns maßgeblich um Architekturentwicklung, um die Frage: Wie kommt Architektur zustande?" Dazu wurden aus den reichen Beständen seines 2016 von der Republik angekauften und in einer Kooperation zwischen MAK und Az W betreuten Nachlasses 15 Schlüsselwerke Holleins ausgewählt und gleichzeitig mit 15 europäischen Architekturbüros Interviews geführt, um "einen frischen Blick auf Holleins Projekte, Thesen und Methoden" (Fitz) zu werfen. Diese wurden einerseits in einem Buch (De Chiffre: "Es ist halb Katalog, halb Begleitpublikation.") dokumentiert, andererseits wurden in Gesprächen mit den Kuratoren Projekte und Objekte der Büros ausgewählt, die in Dialog mit Hollein treten können.