Nicht jeder Missbrauchstäter ist für Experten pädophil

Der Fall Teichtmeister hat die Debatte rund um den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch angeheizt. 1.921 Strafanzeigen wegen des Konsums, der Herstellung oder des Besitzes von Missbrauchsfotos und -videos (§ 207a StGB) hat das Bundeskriminalamt im Jahr 2021 erfasst. Nur ein geringer Teil der Täter sei jedoch wirklich pädophil. "Der Missbrauchs-Downloader ist ein klassischer Suchtmensch", sagte Psychotherapeut Jonni Brem im APA-Gespräch.

Brem arbeitet als klinischer Psychologe und Therapeut für die Wiener Männerberatung mit Sexualstraftätern vor, während und nach der Verurteilung. In der öffentlichen Diskussion müsse man differenzieren, so der Experte. "Nur die wenigsten Männer, die sich an Kindern vergehen, sind pädophil", sagte er. Ausschlaggebend für eine pädophile Neigung könnten unter anderem traumatische Erlebnisse in der Kindheit sein. Auch das Gefühl, Macht über eine Person zu besitzen, spiele eine Rolle. "Und das geht bei Kindern halt einfach leichter", so der Experte. Laut Brem beläuft sich der Prozentsatz an betroffenen Männern, die zum Täter werden, auf zehn bis 20 Prozent. "Die wenigsten Betroffenen trauen sich letztendlich, auch wirklich einem Kind etwas anzutun."