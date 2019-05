Nicht ins Wasser gefallen

Dornbirn. Der offizielle Auftakt und die Eröffnung des Pilotgartens im Kulturhauspark der Initiative Essbare Stadt Dornbirn am Freitag, 10. Mai ist das definitiv nicht – obwohl das Wetter ganz danach aussah.

Bereits in den frühen Morgenstunden sind die Ehrenamtlichen beim Aufbauen und trotzen dem Dauerregen. Zur Freude aller Beteiligten brachte die Bürgermeisterin Andrea Kaufmann durch ihren Besuch vor Ort im Garten ihre Wertschätzung den engagierten Bürgern der Stadt entgegen: „Ich bin begeistert, dass die Zusammenarbeit klappt. Auf diesem Wege können wir miteinander noch viel bewegen!“ Das Stadtoberhaupt meint weiter: „Wir möchten die Parks beleben. Sie sollen genutzt werden!“ Bei einer Gartenführung konnte sie sich gemeinsam mit dem Leiter der Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH und Vertretern der Stadt Dornbirn über den aktuellen Stand der Dinge informieren. „Schön, wenn ich durch den Park spaziere und es ist hier immer was los. Ich sehe die unterschiedlichsten Menschen beim Werkeln und das Gedeihen der Pflanzen“, steht Christina Timmerer von der Verkehrs- und Stadtplanung der Stadt Dornbirn wohlwollend der privaten Initiative gegenüber.

Gelebtes Miteinander

Auch Alfons Meindl von der Katholischen Kirche, der den Gemeinschaftsgarten in Haselstauden initiiert hat, stattet dem engagierten Kernteam einen Besuch ab. Ja, die Essbare Stadt Dornbirn startet bereits mit einer ordentlichen Größe und darf wachsen, sind sich die Menschen vor Ort einig. Obwohl für so Manchen noch nicht ganz klar ist, wie das ganze denn nun genau abläuft und langfristig gedacht ist, merke ich bei meinen Gesprächen. Bei einem Vernetzungstreffen in Deutschland hätten zudem Verantwortliche der Essbaren Stadt Andernach, die als Vorbild für Dornbirn gesehen wird, zugesagt nach Dornbirn zu kommen. Für einen Austausch und die Weiterentwicklung. „Es war und ist brutal viel an ehrenamtlicher Arbeit, die dahinter steckt. Es hat sich allerdings gelohnt. Vor allem, wenn ich die Kinder im Garten beobachte mit welcher Freude und Zufriedenheit sie sich da verweilen“, meint Initiator Thomas Mathis, der beim Gartentag Dornbirn genau vor einem Jahr noch mit einem Informationsstand am Marktplatz vertreten war. Dort hatte er noch nach Mitstreitern gesucht. Jetzt wird die Vision der ersten smarten, essbaren Stadt Europas Wirklichkeit.

Nachhaltigkeit zieht sich durch

Beim Gartentag in Dornbirn waren für das Gartenfest im Kulturhauspark auch Tamara Rohner vom Bioladen und Cafe Dreierlei oder die drei jungen Bregenzerwälder Schüler Robert Vögel, Mario Tantscher und Martin Schwärzler vom Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum für Vorarlberg mit selbst gezogenen Bio-Jungpflanzen und biologischer Verpflegung vertreten. Die Illustratorin Sara-Contini-Frank, die von Essbare Stadt Dornbirn im Internet erfahren hat, hat Pflanzenmotive live gezeichnet und findet: „Schön, dass es in der Stadt Natur erlebbar wird!“ Daneben präsentiert Aglaia Poscher-Mika mit einem leihbaren Lastenfahrrad Vorradeln – Raum für Fahrradkultur.

Ich treffe auf Annelies Deutschmann aus Dornbirn, die den Pilotgarten toll findet und gespannt ist wie das denn dann mit der Ernte funktionieren wird. Und auch Juliane Alton, Stadträtin in Dornbirn trifft beim Gartenfest der Essbaren Stadt Dornbirn ein: „Ich bin beeindruckt. Toll, dass es gelungen ist, dass der Park belebt wird und ein wunderbarer Garten für alle entstanden ist. Ich bin ganz froh, dass ich diese Initiative von Anfang an unterstützt habe. Es darf und kann wachsen. Es muss sogar wachsen, denn die Leute freut das!“

Die Pflanzen sind gut an den Standort angepasst ausgewählt worden. Eine Mischung aus Garten- und Wildkräutern, Sträuchern und kleinen Bäumen, Frisch- und Lagergemüse sowie Blühwiese. Die Verantwortung der gesponserten Hochbeete haben bereits Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen übernommen. Anfragen würden zudem von Seiten der Offenen Jugendarbeit kommen. Danach beobachte ich Zafer aus Istanbul beim Anlegen eines Beetes. Er gehöre dem Kernteam von Essbare Stadt Dornbirn an und hätte in seiner Heimatstadt bereits ein ähnliches Projekt aufgebaut. Seinen Wurmkomposter können die Besucherinnen und Besucher bestaunen.

durchwegs positives Echo

Die Bürgerinnen und Bürger Dornbirns, die sich für eine Essbare Stadt Dornbirn einsetzen, kommen somit ihrem langfristigen Ziel ist näher. Es soll ein Netz an öffentlichen Flächen entstehen, die mit Essbarem bepflanzt und von verschiedensten Gemeinschaften bewirtschaftet werden. „Schlussendlich wird natürlich die Stadt Dornbirn das Ausmaß der Bepflanzung auf Dornbirns öffentlichen Flächen definieren“, meint Stefanie Rüscher vom Kernteam und führt weiter aus: „In der von uns angestrebten Version wäre es unmöglich durch Dornbirn zu gehen, ohne an jeder Ecke auf bepflanzte Flächen, blühende Tröge und buntes Straßenbegleitgrün zu stoßen. Sich dieses Anblicks zu erfreuen, zu beobachten, zu verweilen – und nach Herzenslust zu schnabulieren.“

Statements beim Gartenfest am 10. Mai 2019

„Eine fantastische Idee. Gott sei Dank werden solche Initiativen gestartet. Ich kann mir gut vorstellen, dass Essbare Stadt Dornbirn als Vorbild für andere Städte fungieren kann“, meint Maria Frecher eine Marktständlerin aus Bregenz.

Herbert Kaufmann, Geschäftsführer von Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH: „Wunderbar, wenn aus einer Idee eine Tatsache wird. Ich bin positiv überrascht, was da im Kulturhauspark in so kurzer Zeit passiert ist und dass die gewünschte Bürgerbeteiligung da ist.“

Mega-Cool findet Dominik Sturm, der vor einigen Jahren von Köln nach Dornbirn zugezogen ist: „Ich wusste bislang gar nicht, dass Dornbirn solch schöne Parkflächen hat. Und wenn diese nun von der Bevölkerung dazu noch als Garten genutzt werden können. Meine Kinder sind hier im Garten auf jeden Fall gut beschäftigt. Ein Traum!“

„Ich habe selbst einen Garten zu Hause und finde es schön, wenn der Park in dieser Form genutzt wird“, meint Stadelmann Johanna, die gemeinsam mit Waltraud Marte durch den Markt beim Dornbirner Gartentag schlendert.

Eine Mutter aus Dornbirn: „Ich bin begeistert was sich da nun auch Sicht- und Greifbares in den letzten zwei Monaten im Kulturhauspark getan hat. Ich kann diese ehrenamtliche Initiative voll und ganz unterstützen und freue mich über ein Netz an öffentlichen Flächen, die dafür freigegeben werden.“

Weiterführende Informationen: www.essbare-stadt.com

gmeinde.vol.at berichtet bereits

Pilotgarten von Essbare Stadt Dornbirn wird eröffnet: https://www.vol.at/pilotgarten-von-essbare-stadt-dornbirn-wird-eroeffnet/6178880

Der Kulturhauspark wird zum Garten für alle: www.vol.at/der-kulturhauspark-wird-zum-garten-fuer-alle

Die Essbare Stadt Dornbirn gedeiht: www.vol.at/die-essbare-stadt-dornbirn-gedeiht