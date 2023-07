Nibelungen-Festspiele in Worms eröffnet

Mit der feierlichen Premiere des Stücks "Brynhild" haben vor dem historischen Kaiserdom in Worms am Rhein die Nibelungen-Festspiele begonnen. In einer lilafarbenen Wüstenlandschaft als Bühnenbild näherte sich das Ensemble um Lena Urzendowsky und - in einer Videoeinspielung - Ralf Moeller ("Gladiator") am Freitagabend in knapp drei Stunden Spielzeit dem mittelalterlichen Heldenepos von neuer Seite.

In der mystischen Geschichte über Treue und Verrat hinterfragt Autorin Maria Milisavljevic etwa das Verhältnis von Liebe, Macht und Heldentum. Regisseurin Pınar Karabulut inszeniert "Brynhild" als comichafte Variation des historischen Stoffs. Gelegentlich schimmert sogar Humor durch das Drama über Drachenblut und Nibelungentreue. Drachentöter Sigurd ist als Mörder blamiert, und die Walküre Brynhild will nicht lassen von ihrem Traum vom Sieg der Liebe über die Macht.

Zehn Tonnen feinkörniger Sand sind auf der lilafarbenen Bühne verteilt. Baumstämme liegen herum, Stiegen führen ins Nichts. Wüstenlandschaft, Endzeitstimmung. Doch das Theaterstück beginnt als Film. Auf einer 56 Quadratmeter großen Leinwand ist zu sehen, wie Sigurd den Drachen Fafnir tötet - gespielt von Moeller. "Time to die" röchelt der Recke in die Kamera. Es ist eine Schlüsselszene, denn es ist kein heldenhafter Kampf. Der Sieg über den Drachen in Menschengestalt entpuppt sich als erste von Sigurds vielen Niederlagen an diesem heißen Sommerabend.

Unter der Intendanz von Ufa-Chef Hofmann läuft das Stück bis zum 23. Juli in der rheinland-pfälzischen Stadt. Die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 statt. Das Nibelungenlied um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen. Die Tribüne auf dem Freiluftareal in Worms fasst rund 1.400 Zuschauerinnen und Zuschauer.