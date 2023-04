NHL-Titelverteidiger Colorado verliert erstes Play-off-Spiel

Seattle feierte bei der Play-off-Premiere einen Sieg in Denver

Seattle feierte bei der Play-off-Premiere einen Sieg in Denver ©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Seattle feierte bei der Play-off-Premiere einen Sieg in Denver ©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Colorado Avalanche hat im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen Fehlstart hingelegt. Der Titelverteidiger musste sich am Dienstag im Heimspiel gegen die Seattle Kraken mit 1:3 geschlagen geben. Die 2021 in die Liga eingestiegenen Seattle Kraken feierten damit gleich in ihrem ersten Play-off-Spiel einen Sieg. Heimniederlagen kassierten auch die Vegas Golden Knights und die Toronto Maple Leafs, die von Tampa Bay Lightning sieben Gegentore eingeschenkt bekamen.

Die Maple Leafs, die seit 2004 keine Play-off-Serie mehr gewonnen haben, mussten sich mit 3:7 geschlagen geben. Toronto lag nach dem ersten Drittel 0:3 zurück, kämpfte sich bis zur 34. Minute auf 2:3 heran, kassierte aber auch im Mitteldrittel drei Tore und ging mit 2:6 schon aussichtslos in den Schlussabschnitt. Tampa Bay hat in den vergangenen drei Jahren das Finale um den Stanley Cup erreicht und den Pokal zweimal (2020, 2021) auch gewonnen.

Die Vegas Golden Knights, die als Nummer eins der Western Conference in die K.o.-Phase gegangen sind, unterlagen den Winnipeg Jets mit 1:5. Auch die New Jersey Devils bezogen gegen die New York Rangers eine 1:5-Heimniederlage.