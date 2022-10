NHL-Titelverteidiger Colorado startet mit Sieg in Saison

Nun ist auch der Titelverteidiger in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in die Saison gestartet. Colorado Avalanche fertigte zu Hause in Denver die Chicago Blackhawks sicher mit 5:2 ab. Artturi Lehkonen mit zwei Toren und einem Assist sowie Waleri Nitschuschkin mit zwei Treffern waren die Besten im Team der Hausherren. Vor dem Match hatte Colorado in einer Zeremonie noch einmal den Stanley-Cup-Triumph gefeiert.

Eine gelungene Aufholjagd schafften die Edmonton Oilers zu Hause gegen die Vancouver Canucks. Nach einem 0:3-Rückstand leitete der Deutsche Leon Draisaitl die Wende zum 1:3 ein, ehe Connor McDavid in der Folge sogar drei Tore gelangen. Die Oilers siegten noch 5:3.

Für Österreichs aktuell einzigen NHL-Spieler, Marco Rossi, beginnt die Saison in der Nacht auf Freitag MESZ, wenn seine Mannschaft Minnesota Wild die New York Rangers empfängt.