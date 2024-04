NHL-Titelhalter Vegas nach 7:2 über Wild im Play-off

Mit den Vegas Golden Knights hat sich am Freitag auch der Titelverteidiger den Einzug in das Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga gesichert. Das Team aus Nevada besiegte die Truppe von Österreichs Legionär Marco Rossi, die Minnesota Wild, klar mit 7:2. Rossi, das ÖEHV-Team bei der WM im Mai verstärken will, konnte in 18:43 Minuten Eiszeit keinen Scorerpunkt beisteuern.

Dank der Gala vor heimischem Publikum können die Golden Knights nicht mehr von den St. Louis Blues eingeholt werden, die daheim gegen die Carolina Hurricanes 2:5 verloren. Damit sind alle Play-off-Teilnehmer der Western Conference bekannt. In der Eastern Conference kämpfen noch fünf Teams um die letzten beiden vakanten Play-off-Plätze.

Die Arizona Coyotes dürften wohl bald Geschichte sein. Mehrere Medien berichteten am Freitag, dass die Franchise nach Salt Lake City verlegt werden soll. Zwar soll dies noch ganz nicht fix sein, doch die anhaltenden Probleme rund um eine adäquate Heimstätte befeuern den im Raum stehenden Deal.