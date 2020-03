NHL spielt trotz NBA-Pause vorerst weiter

Die Spiele der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL sind am Mittwoch trotz der verschärften Maßnahmen wegen der Ausbreitung des Coronavirus planmäßig über die Bühne gegangen. Titelverteidiger St. Louis Blues landete mit einem 4:2 bei den Anaheim Ducks den zehnten Sieg in den vergangenen zwölf Spielen. Alex Pietrangelo traf für die Blues im Doppelpack.

Die Partie der Columbus Blue Jackets gegen die Pittsburgh Penguins soll am Donnerstag ohne Zuschauer ausgetragen werden. Auch die nächsten Heimspiele der San Jose Sharks finden wegen mehrerer Covid-19-Fälle in der Region bereits ohne Publikum statt. Für Donnerstag kündigte die NHL eine Neubewertung der gesamten Situation an.