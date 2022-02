NGOs zu Lieferkettengesetz: guter Ansatz aber offene Fragen

Der Entwurf für ein EU-Lieferkettengesetz ist ein guter Ansatz, birgt aber noch einige Schlupflöcher für Unternehmen. Zu diesem Schluss kommen Vertreterinnen von NeSoVe, Südwind, Fairtrade, ECCJ, der Dreikönigsaktion, AK und ÖGB. Positiv seien die Einbindung der ganzen Lieferkette und von Umwelt- und nicht nur Menschenrechtsthemen sowie die zivilrechtliche Haftung. Negativ seien unter anderem Möglichkeiten, die Haftung abzuschieben und fehlende Einbindung Betroffener.

Der Gesetzesentwurf "hat wirklich das Potenzial, ein historischer Meilenstein zu sein", sagte Tina Rosenberger, Geschäftsführerin von NeSoVe (Netzwerk Soziale Verantwortung), am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Organisationen. "Nachbesserungsbedarf" gebe es etwa im Fristenlauf - noch ist unklar, wie lange die Diskussion zwischen EU-Parlament und EU-Mitgliedsländern bis zum endgültigen Beschluss der EU-Richtlinie dauert und danach seien noch zwei bis vier Jahre Übergangsfrist vorgesehen. Rosenberger begrüßt, dass neben Sorgfaltspflichten für Unternehmen bei der Einhaltung von Menschenrechten und beim Umweltschutz auch die Erstellung eines Klimaplans vorgesehen ist - es drohten allerdings keine Konsequenzen, wenn sich Firmen nicht an den Klimaplan halten.