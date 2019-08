NGOs erheben gemeinsame Forderungen an Parteien

Mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen treten vor der Nationalratswahl mit einem Forderungskatalog an die antretenden Parteien heran. Amnesty International, Caritas, Diakonie, Greenpeace, Rotes Kreuz und Vier Pfoten wollen darin als "fünfte Säule der Demokratie" anerkannt werden. Zudem wird ein Bekenntnis zur Freiwilligenarbeit und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses verlangt.

"Eine lebendige Bürgergesellschaft ist Indikator und Garant für eine solide Demokratie", heißt es in dem Brief an die Parteien. Der gemeinnützige Sektor sei hier besonders bedeutend. "Es ist deshalb an der Zeit, "den bürgergesellschaftlichen Sektor neben Legislative, Exekutive, der Judikative und den freien Medien als 'fünfte Säule der Demokratie' anzuerkennen, zu würdigen und zu fördern", schreiben die NGOs.