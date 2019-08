NGO-Schiff "Mare Jonio" rettete 100 Migranten

Etwa hundert Migranten sind vom italienischen NGO-Schiff "Mare Jonio" gerettet worden. Das von der Hilfsorganisation "Mediterranea" betriebene Schiff nahm am Mittwochvormittag von einem sinkenden Schlauchboot gerettete Migranten an Bord, zu denen acht schwangere Frauen und 28 Minderjährige gehören, twitterte die NGO.

"Zum Glück haben wir rechtzeitig Hilfe leisten können. Einige Menschen sind unterkühlt. Andere tragen die Zeichen der Misshandlungen und Folterungen, die sie in Libyen erlitten haben. Sie flüchten alle vor der Hölle", so "Mediterranea". Die Hilfsorganisation warte auf Anweisungen über einen Landehafen.

Noch unklar ist inzwischen, was mit den 101 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Eleonore" geschehen soll. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte dem Schiff die Einfahrt in einen italienischen Hafen untersagt. Die Menschen seien am Montag gerettet worden, als ihr Boot am Sinken gewesen sei, sagte die Hilfsorganisation "Mission Lifeline", die die "Eleonore" unterstützt.