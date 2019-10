NFL-Topstar Mahomes droht Pause wegen Knieverletzung

Star-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs droht eine Zwangspause. Der 24-Jährige, der in der Vorsaison zum besten Spieler der Football-Liga NFL gewählt worden war, verletzte sich beim 30:6-Sieg seines Teams bei den Denver Broncos am Donnerstag am Knie. Mahomes musste deswegen im zweiten Viertel die Partie verlassen und wurde von seinem 35-jährigen Vertreter Matt Moore ersetzt.

Medienberichten zufolge hat sich Mahomes die rechte Kniescheibe ausgerenkt. Weitere Untersuchungen sollen nun klären, wie lange der Spielmacher ausfällt. Die Chiefs galten vor der Saison auch wegen Mahomes als Mitfavorit auf den Titelgewinn. Nach zuletzt zwei Niederlagen war der Erfolg bei den Broncos der fünfte Saisonsieg für Kansas City.