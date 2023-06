Next Step: Emotionale Künstliche Intelligenz (KI)

KI ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, denn schon jetzt bestimmt sie unseren Alltag – und wird in Zukunft noch mehr Einfluss haben. Doch Angst davor ist Fehl am Platz, denn eines haben wir den Maschinen voraus: Emotionale Intelligenz.

Viele denken bei KI gleich an Roboter und Science-Fiction-Filme, ist ein Roboter dasselbe wie eine KI?

Nein und Science-Fiction-Filme wie “Terminator“ oder „iRobot“ haben auch nicht viel mit der momentanen Realität zu tun. Wenn wir Roboter hören, denken wir üblicherweise an den Körper, also somit an die Hardware. Es gibt ebenso Computerprogramme, die man Roboter nennt. Somit kann man zwischen Software-Robotics und Hardware-Robotics unterscheiden. Werden die Roboter beispielsweise mit Modulen, die auf einer KI basieren, gefüttert, erhalten wir einen Roboter, der mit uns kommuniziert. Doch die Kommunikation, dass der Roboter die Sprache verarbeiten, verstehen, generieren kann und uns so antwortet, wie wir es von Menschen kennen, liegt an den KI-Modulen.