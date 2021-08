New Yorks Gouverneur tritt nach Belästigungsvorwürfen zurück

Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, tritt wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurück.

Der 63 Jahre alte Politiker kündigte am Dienstag an, sein Amt innerhalb der nächsten 14 Tage niederzulegen. Cuomo, der im Lauf seiner Karriere auch als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten gegolten hatte, zog damit die Konsequenzen aus Belästigungsvorwürfen mehrerer Frauen, die er aber weiter zurückweist.

Seit 2011 im Amt

Cuomo war vergangene Woche auch durch eine offizielle Untersuchung belastet worden, weist aber bis heute die Vorwürfe zurück. In einem Video kündigte er nun jedoch seinen Rücktritt an. "Ich liebe New York und ich würde nie auf irgendeine Art und Weise nicht hilfreich sein wollen", sagte er. "Und die beste Art und Weise, mit der ich jetzt helfen kann, ist zur Seite zu treten und die Regierung wieder zum Regieren zurückkehren zu lassen." Der demokratische Politiker war seit 2011 im Amt. Erst vor zwei Jahren war er wiedergewählt worden.

"Zahlreiche Probleme und Fehler angeprangert"

Gegen die Vorwürfe wehrt er sich weiter: "Meine Anwälte haben den Untersuchungsbericht in den vergangenen Tagen durchgesehen und bereits zahlreiche Probleme und Fehler angeprangert." Die schwerstwiegenden Vorwürfe seien durch dem Bericht nicht belegt worden. Vorwürfe und Untersuchungsbericht politisch motiviert. Auch seine Anwältin Rita Glavin prangerte per Video noch einmal rund eine Stunde lang Fehler und Auslassungen in dem Bericht an.