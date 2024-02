New York im Nebel: Ein Naturschauspiel über den Dächern der Stadt

Dichtes Wolkenmeer über New York: Drohnenpiloten halten außergewöhnlichen Ausblick auf die Millionenmetropole fest.

Ein massiver Wetterumschwung an der US-Ostküste hat zu einem atemberaubenden Anblick in New York geführt. Tiefe Wolken, die vom Atlantik kamen, hüllten die Stadt ein und ließen nur die Spitzen der höchsten Wolkenkratzer sichtbar werden. Dieses Phänomen bot einen einzigartigen Ausblick, besonders auf die rund 300 Wolkenkratzer der Metropole, die zu den beeindruckendsten weltweit zählen.