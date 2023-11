New York: Fake-Luxusartikel im Milliardenwert beschlagnahmt

In New York haben Justizbeamte gefälschte Handtaschen, Schuhe, Kleidung und andere Fake-Luxusprodukte im Rekordwert beschlagnahmt. Die rund 220.000 gefälschten Stücke hätten einen Wert von 1,03 Mrd. Dollar (knapp 950 Mio. Euro), das sei der bisher größte derartige Fund in der US-Geschichte, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Demnach wurden auch zwei Männer festgenommen.

Die Ermittler veröffentlichten auch Bilder von Lagern, die sich im Stadtteil Manhattan befinden und mit unzähligen Kartons, Taschen, Kleidung und Schuhen vollgestellt waren. Den beiden Festgenommenen wird demnach zwischen Jänner und Oktober Handel mit gefälschter Ware vorgeworfen, ihnen drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis.

New York ist als Mode- und Megametropole besonders von einer Flut an Fake-Waren betroffen. Neben Kleidung und Schuhen werden auch Sportartikel, Schmuck und Lederprodukte verkauft. Die mit Luxuslabels versehenen gefälschten Produkte liegen an vielen Straßenständen der US-Metropole und kosten einen Bruchteil der Originale bekannter Designer.