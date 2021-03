New Planet

So. Was jetzt? Unsere PC kommen uns abhanden. Jetzt sind wir Lebenüberlesende plötzlich ohne, obwohl wir nicht nichtohne sind, gel! Ist es Nacht? Nein. Ist es Tag? Nein. Ist es Traum? Nein. Was ist es dann? MAOAM.

Eine Demo fruchtig frecher Kaubonbons zieht durch das alte Seelenloch im Dachgiebel ins Bauernhaus ein. Am Herd steht Kitschimea, die tüchtige Darmgrete. An den Wänden zeigen Bildschirme die 4. Staffel „Kitchen impossible“. Sie kocht Blut- und Leberwürste. Sauerkraut singt im Topf unterm zitternden Deckel. Die ganze große Bauernfamilie ist im Krieg. Alle Familien sind im Krieg. Vereinzelt springen Alleinerziehende über Wiesen. So schaut‘s aus in Cheppertane. Und wenn du weißt, es geht nicht mehr, kommt‘s irgendwo. Es kommt im wackligen Schiebefensterchen.