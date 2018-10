New-Orleans-Quarterback Brees brach NFL-Passrekord

Star-Quarterback Drew Brees hat am Montag einen neuen NFL-Rekord markiert. Der 39-jährige Spielmacher brach beim 43:19-Heimsieg seiner New Orleans Saints gegen die Washington Redskins die Bestmarke für Pass-Yards in der nordamerikanischen Football-Profiliga. Brees hält in seiner Karriere nun bei 72.103 erworfenen Yards. Die bisherige Rekordmarke hatte Peyton Manning mit 71.940 innegehabt.

Brees, der seine 18. NFL-Saison absolviert, kam gegen Washington auf 363 Yards und drei Touchdowns. Den Rekord übertraf er im zweiten Viertel mit einem 62-Yard-Touchdown-Pass auf Tre’Quan Smith. Die Saints halten nach fünf Saisonrunden bei einer Siegbilanz von 4:1. Washington fiel auf 2:2 zurück.