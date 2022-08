New Orleans Festival 2022

Das New Orleans Festival kommt bereits zum vierten Mal nach Hohenems: Erleben Sie vom 18. bis 21. August 2022 den Spirit aus New Orleans.

Seit 2019 hat das Festival unter der künstlerischen Leitung von „Blues-Man“ Markus Linder seine Zelte bereits in Hohenems aufgeschlagen, und nach coronabedingt etwas reduzierten Jahren darf man gespannt sein auf ein volles, tolles Festival im August! Funk, Blues, Soul, Rhythm ‘n’ Blues und Gospel – das ist der Mix, der die New-Orleans-Fans jedes Jahr erfreut! Denn die Stadt am Mississippi hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren, weil sich dort die verschiedensten Musikstile aus Europa, Afrika und der Karibik zu einem einzigartigen Puzzle zusammengesetzt haben, das die Weltmusik geprägt hat.

Viele Größen und Kapazunder der Ländle-Szene geben sich heuer in Hohenems ein Stelldichein, und aus New Orleans reist der Star-Entertainer, Sänger und Saxophonist Gary Brown mit seiner Band „Feelings“ an. Wegen seiner erotischen Kojak-Glatze wird Gary Brown auch „Mr. Cleanhead“ genannt!

Unbeschwerten musikalischen Tagen in der einzigartigen Innenstadt von Hohenems steht nichts mehr im Weg! Denn: Immer, wenn Ende des Sommers der kreolische Groove in die alemannischen Hüften fährt und sie zu bauchtanzartigen Bewegungen verleitet, immer dann ist „New-Orleans-Time“.

• Am Freitag (19.8.) und Samstag (20.8.) erhält man den New Orleans Pass für 10 Euro am Schlossplatz. Der Pass ist an beiden Tagen gültig.