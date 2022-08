New Orleans Festival 2022 – musikalische Highlights in Hohenems

Endlich war es soweit – das New Orleans Festival feierte am Donnerstag, dem 18. August 2022, mit unterschiedlichen Musikformationen in fünf Hohenemser Lokalen seinen Start.

Die Hohenemser Straßen werden am Samstagvormittag, dem 20. August 2022, um 10 Uhr durch einen Marsch mit dem Motto „Dancing In The Street“ belebt. Am Abend steht ab 18 Uhr erneut ein mitreißendes Konzert am Schlossplatz an: Mit seiner Band „The Sexual Chocolates“ führt der Bregenzer Sänger Oskar ‚Ossi‘ Weber das Publikum in die Welt des „Funk & Soul“ ein. Gleich im Anschluss betreten „Gary Brown & Feelings“, die für das Festival extra aus den USA eingeflogene Band, die Bühne und lassen das Publikum einen Abend der Extraklasse erleben. Gary Brown ist in New Orleans eine echte Legende. Er spielte 25 Jahre im angesagten „Club 544“ in der Bourbon Street und war Haus- und Hofsaxophonist im Studio des legendären Produzenten Allen Toussaint.