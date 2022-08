New Orleans Festival 2022 – musikalische Highlights in Hohenems

Es ist endlich soweit – das New Orleans Festival feiert am Donnerstag, dem 18. August 2022, ab 18 Uhr mit unterschiedlichen Musikformationen in fünf Hohenemser Lokalen seinen Start.

Das Moritz Bio-Restaurant, der Vorkoster, die Palastgastronomie, die Löwenbar und der Hirschen-Garten werden von regionaler Live-Musik begleitet.

Am Freitag, dem 19. August 2022, findet ab 18 Uhr am Schlossplatz die „Vorarlberger Blues Night“ mit etlichen Ländle-Stars aus der Musikszene statt. Das „Edmund Piskaty Trio“ stimmt das Publikum auf den Abend ein. Die „Markus Linder Band“ sorgt anschließend für das musikalische Highlight – die Gäste werden verzaubert sein.

Die Hohenemser Straßen werden am Samstagvormittag, dem 20. August 2022, um 10 Uhr durch einen Marsch mit dem Motto „Dancing In The Street“ belebt. Am Abend steht ab 18 Uhr erneut ein mitreißendes Konzert am Schlossplatz an: Mit seiner Band „The Sexual Chocolates“ führt der Bregenzer Sänger Oskar ‚Ossi‘ Weber das Publikum in die Welt des „Funk & Soul“ ein. Gleich im Anschluss betreten „Gary Brown & Feelings“, die für das Festival extra aus den USA eingeflogene Band, die Bühne und lassen das Publikum einen Abend der Extraklasse erleben. Gary Brown ist in New Orleans eine echte Legende. Er spielte 25 Jahre im angesagten „Club 544“ in der Bourbon Street und war Haus- und Hofsaxophonist im Studio des legendären Produzenten Allen Toussaint.

Am Sonntag, dem 21. August 2022, findet um 9.30 Uhr die traditionelle Gospelmesse in der Pfarrkirche St. Karl statt. „Gail Anderson & Good Vibrations“ werden den Gottesdienst zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen. Anschließend startet ab 11 Uhr der bekannte „New Orleans Sonntagsbrunch“ am Schlossplatz.

Programmübersicht:

Donnerstag, 18. August 2022:

• 18 Uhr: Istvan Bernath & Robert Gritsch (Moritz Bio-Restaurant)

• 18.30 Uhr: Elias Bernet (Der Vorkoster)

• 19 Uhr: John Goldner Unlimited (Palast)

• 19 Uhr: Bella & The Monotones (Löwenbar)

• 19 Uhr: Alex Sutter Swing Trio (Hirschen-Garten)

Freitag, 19. August 2022:

• 18 Uhr: Edmund Piskaty Trio (Schlossplatz)

• 20.30 Uhr: Markus Linder Band (Schlossplatz)

Samstag, 20. August 2022:

• 10 Uhr: STB Dixie Train Marching Band (Innenstadt)

• 18 Uhr: Ossi Weber & The Sexual Chocolates (Schlossplatz)

• 20.30 Uhr: Gary Brown & Feelings (Schlossplatz)

Sonntag, 21. August 2022:

• 9.30 Uhr: Gail Anderson & Good Vibrations (Kirche St. Karl)

• 11 Uhr: Gary Brown & Feelings (Schlossplatz)

Wichtige Infos:

• Das ganze Programm ist auf www.hohenems.travel zu finden.

• Der Eintritt ist am Donnerstag (18.8.) und Sonntag (21.8.) frei.

• Am Freitag (19.8.) und Samstag (20.8.) erhält man den New Orleans Pass, der für beide Tage gültig ist, für 10 Euro am Schlossplatz.

• Um lange Wartezeiten an der Abendkassa zu vermeiden, wird empfohlen, die Tickets frühzeitig beim Stadtmarketing, Marktstraße 2, zu kaufen.

• Die An- und Abreise mit Bus und Bahn ist frei. Das Veranstalterticket finden Sie unter www.vmobil.at/veranstaltertickets