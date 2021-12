Neuzulassungen: Starkes Minus bei Pkw, kräftiges Lkw-Plus

Die Pkw-Neuzulassungen waren auch im November rückläufig. 17.519 Autos wurden neu zugelassen, ein Minus im Jahresvergleich von 12,6 Prozent. Der Anteil von rein elektrisch angetriebenen Pkw erreichte 20 Prozent. Insgesamt lag der Anteil alternativ angetriebener Autos (Benzin-/Diesel-Hybride) bei 43,1 Prozent und damit deutlich vor benzinbetriebenen (32,4 Prozent) und dieselbetriebenen Pkw (24,5 Prozent).

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt gab es bei den Neuzulassungen von Jänner bis November 2021 durchwegs Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Am stärksten fielen die Zugewinne bei Klein-Lkw (plus 66,6 Prozent) aus, wobei hier auch Änderungen bei der Normverbrauchsabgabe (NoVA) eine Rolle spielten. Bei Sattelzugfahrzeugen gab es ein Plus von 33,9 Prozent, bei Traktoren betrug der Zuwachs 31,2 Prozent. Mehr Neuzulassungen wurden auch bei Motorrädern (plus 8,6 Prozent) beobachtet.