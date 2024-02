Neuwirth über Luziwuzi: "Conchita kommt nicht im Ansatz vor"

Während Sisi und Franz Joseph in Ausstellungen, Filmen und Serien schon seit Jahrzehnten beständig fröhliche Urständ feiern, gibt es mit Kaiserbruder Ludwig Viktor einen Habsburger, der davon unbetroffen weiterhin weitgehend ein Schattendasein fristet. Die nach heutigem Verständnis queere, familienintern Luziwuzi titulierte historische Persönlichkeit holen nun Ruth Brauer-Kvam als Regisseurin und Autorin sowie Conchitas Alter Ego Tom Neuwirth vor den Vorhang.

Ruth Brauer-Kvam: Ich habe vor einigen Jahren für eine Inszenierung des "Reigen" von Schnitzler recherchiert und wollte dabei "Die Hure" mit einem Mann besetzen. So bin ich auf die Frage gestoßen, wie es damals für Menschen mit anderen sexuellen Neigungen war. Und als mir im Zuge dessen ein Foto von Luziwuzi untergekommen ist, war es aus für mich: Ich bin ins Rabbit Hole gesprungen und konnte nicht mehr aufhören, alles über ihn zu lesen, was ich gefunden habe.

Neuwirth: Die Ansage von Ruth war: Ich kann euch nicht beim Textlernen zusehen, wenn die Proben beginnen. Und ich liebe das. I'm responding a lot to Strenge. So habe ich an Weihnachten mit meinen Eltern Text gelernt. Ich war halt immer schon ein bisschen ein Streberlein.

Neuwirth: Da durchlaufe ich so verschiedene Phasen. Vor den Proben dachte ich: Das kann ich. Dann ging es los und ich dachte mir: Was mach ich hier? Es gibt schon einen Grund, warum das Leute studieren! Aber mittlerweile mache ich es mir immer mehr zu eigen und merke, dass es mir richtig Spaß macht. Ich versuche, den Prozess zu genießen und mich nicht mit Selbstzweifeln zu zermartern.

Brauer-Kvam: Tom ist einfach ein Mensch, der morpht in alle möglichen Figuren und Emotionen. Es ist immer gefüllt mit Fantasie, Ekstase und Genius. Das ist das Theatralische an ihm. Deshalb ist es auch absolut wichtig, dass Tom weiter Theater spielt!

APA: Wohin es Sie heuer auch schon getrieben hat, war die Kulturhauptstadt-Eröffnung in Bad Ischl. Was da bis heute vor Ort heiß debattiert ist, war allerdings nicht Ihr umjubelter Auftritt, sondern der "Pudertanz", bei dem Choreografin Doris Uhlich mit Menschen nackt getanzt hat, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen...

