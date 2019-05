Neuwahlen: Das sagen die Ländleparteien

Am Samstagabend gab Kanzler Kurz die Auflösung der Koalition bekannt. Das sagen die Vorarlberger Parteien.

Christof Bitschi von der FPÖ bedaure die Beendigung der türkis-blauen Reformpartnerschaft sehr. Es seinen in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viele positive Reformschritte für mehr Gerchtigkeit gesetzt worden. “Ich erinnere an den Familienbonus, die Steuerreform oder auch die konsequente Politik im Migrationsbereich”, so der Landesparteiobmann in einer Aussendung.