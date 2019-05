Neuwahl: Wirtschaftsbosse erwarten erneut Reformstillstand

Heimische Wirtschaftsmanager bedauern das Ende der ÖVP/FPÖ-Regierung. Das Regierungsende sei ein "empfindlicher Rückschlag für Reformbestrebungen", sagte Post-Chef Georg Pölzl am Freitag in der Ö1-Sendung "Saldo". Auch Wienerberger-Chef Heimo Scheuch sieht den Reformkurs gefährdet. Als einzig positives Erbe der Regierung wertet Ex-RBI-Chef Karl Sevelda die Arbeitszeitflexibilisierung.

Viele Wirtschaftsbosse wollten sich gegenüber Ö1 nicht zu den aktuellen innenpolitischen Entwicklungen äußern. “Diese Regierungskrise ist ein gewisser Rückschlag, es ist nicht positiv”, sagte der Post-Chef. Nach quasi 10 Jahren Stillstand unter Rot-Schwarz habe es nun Reformbestrebungen im Wirtschaftsbereich gegeben. Die Republik Österreich hält via der Staatsholding ÖBAG rund 53 Prozent an der Post. Nach Ansicht von Pölzl würde das Regierungsende das Vertrauen in die heimische Wirtschaft gefährden, es würde aber “nicht den Wirtschaftsstandort infrage stellen”. Der Post-Chef hofft, dass aktuelle Gesetzesvorhaben – wie etwa die Steuerreform – auch noch von der Übergangsregierung umgesetzt werden.