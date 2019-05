Neuwahl - Hofer war gerne mit Tempo 140 unterwegs

Der scheidende Verkehrs- und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) hat bei seinen Unternehmungen - unter harscher Kritik von Umwelt-NGOs - nicht nur sprichwörtlich den Fuß am Gaspedal gehabt. Sein Prestigeprojekt war die Einführung von Tempo-140-Teststrecken auf Teilen der A1. Auch sonst zeigte sich der Minister als Freund der Autofahrer - und nicht unbedingt als Verkehrssicherheitsminister.

Seit August 2018 sind auf zwei Abschnitten der Westautobahn (A1) Tempo 140 erlaubt. Auf rund 88 Kilometern zwischen Melk und Oed in Nieder- sowie auf 32 Kilometern zwischen Haid und Sattledt in Oberösterreich. Vor seinem Rückzug kündigte Hofer die Suche nach weiteren Teststrecken für Tempo 140 in den kommenden Monaten an. Nicht mehr ausgegangen ist sich auch die für Anfang Sommer vorgesehene Maßnahme, die 60-km/h-Beschränkung für schwere Lkw in der Nacht auf 70 km/h anzuheben.