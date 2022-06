Neuwagenverkäufe in Russland um 83,5 Prozent eingebrochen

Nach dem Rückzug westlicher Hersteller infolge des Krieges gegen die Ukraine werden in Russland nur noch wenige neue Autos verkauft. Der Absatz von Neuwagen sei im Mai um 83,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 24.268 Fahrzeuge zurückgegangen, wie der Verband Association of European Businesses (AEB) am Montag mitteilte.

Für das Gesamtjahr geht der Verband von einem Rückgang um mindestens 50 Prozent auf etwa 800.000 Einheiten erwartet. 2021 lag der Neuwagenabsatz den Angaben zufolge noch bei 1,67 Millionen Stück, was einer Steigerung von 4,3 Prozent entsprach.

Russlands führender Autohersteller Avtovaz will die Produktion seines meistverkauften Modells Lada Granta am 8. Juni wieder aufnehmen. Diese war im März wegen eines Mangels an elektronischen Teilen infolge westlicher Sanktionen gegen Russland teilweise eingestellt worden.