Neuville gewann erste WM-Etappe in Argentinien

Hyundai-Pilot Thierry Neuville hat am Freitag die erste Etappe des Rallye-WM-Laufs in Argentinien gewonnen. Der WM-Leader aus Belgien distanzierte Titelverteidiger Sebastien Ogier (Citroen) auf den ersten acht Wertungsprüfungen um 11,9 Sekunden. Nur 1,5 Sekunden dahinter folgte der Este Ott Tänak, der erst im Finish durch einen technischen Defekt vom ersten auf den dritten Rang zurückfiel.

In der WM führt Neuville nach vier Läufen mit 82 Punkten knapp vor Ogier (80) und Tänak (77). Am Wochenende folgen in Argentinien noch zehn weitere Sonderprüfungen.