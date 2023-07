Neustart im Rankweiler Frauenfußball mit klarem Ziel

Nach dem Abstieg in die Vorarlbergliga wollen die Ranklerinnen mit neuem Sportchef, Trainer und Spielerinnen sofort in die ÖFB Frauen 2. Liga zurück.

RANKWEIL. Sieben Jahre versuchte die Frauenmannschaft von FC RW Rankweil vergeblich den Aufstieg in die österreichische Bundesliga zu realisieren. In der abgelaufenen Saison 2022/2023 mussten die Ranklerinnen mit dem vorletzten Tabellenplatz in der ÖFB Frauen 2. Liga sogar den bitteren Weg in die Vorarlbergliga antreten. Der Frauenfußball auf der Rankweiler Gastra steht vor einem kompletten Neustart. Manuel Dobler (27) seines Zeichens neuer Sportchef der Sektion Frauenfußball in Rankweil präsentierte mit Exprofifußballer Christian Mendes (50) einen neuen Trainer der ersten Kampfmannschaft sowie mit Jessica Schwarzl (Balzers), Heimkehrerin Emilia Reith (FT Altach/Vorderland) und Comebackerin Steffi Köll ein neues Trio. Das Ziel für die kommende Meisterschaft mit Beginn am 2. September ist und bleibt die sofortige Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse Österreichs und der siebente VFV-Cupsieg. „Wollen und werden alles in Bewegung setzen, damit wir die Fans wieder auf die Gastra lotsen können um auch einen attraktiven Frauenfußball zu sehen. Bin optimistisch mit diesem neuen Konzept alle unsere gesteckten Ziele auch umsetzen zu können. Der Frauenfußball liegt mir seit vielen Jahren sehr am Herzen“, sagt RW Rankweil Frauen Sportchef Manuel Dobler. „Will es probieren und hoffe auf einen sportlichen Triumph. Es ist eine sehr interessante, reizvolle Aufgabe. Mit der richtigen Einstellung, Einsatz, unbedingten Willen und Ehrgeiz ist alles möglich“, meint Rankweil Neotrainer Christian Mendes. Vor allem bei den Lustenauer Klubs FC und Austria hat der 50-jährige Schlussmann in seiner aktiven Laufbahn für Furore gesorgt. „Es sind zwar sportlich zwei Schritte zurück, aber wir ziehen alle nun einem gleichen Strang und wollen drei Schritte wieder nach oben. Der Abstieg tut aber schon verdammt weh. Es braucht jetzt aber unbedingt neue Impulse und Energie, das neue Konzept ist vielversprechend“, so Rankweil Kapitänin Laura Wagner (23). Seit sieben Jahren schnürt die gelernte Stürmerin die Schuhe in Rankweil. Zweimal wurde die Allrounderin mit Ligakonkurrent Alberschwende schon Torschützenkönig in der Frauen Vorarlbergliga. „Trotz dem bitteren Abstieg kommt wieder neue Bewegung rein. Als ortsansässige Firma passt für uns die Unterstützung in dieser Form seit vielen Jahren. Die weitere Zusammenarbeit war auch durch die gezielte Nachwuchsarbeit nicht in Gefahr“, hofft Olina Geschäftsführer Markus Tschohl auf sportlich bessere Zeiten im Rankweiler Frauenfußball. Mit Double-Gewinner SPG Leiblachtal und Alberschwende hat Zweitliga-Absteiger RW Rankweil in der Vorarlbergliga zwei harte Brocken zu besiegen. Rankweil stellt auch in der Frauen Landesliga eine Mannschaft plus ein Team in der Unter-16-Mädchen Altersstufe. Im Mädchen-Nachwuchs kümmert sich Leonie Summer um die sportlichen Belange. Trotz dem Abstieg wird die Kooperation zwischen RW Rankweil und Bundesligist SPG Altach/Vorderland fortgesetzt. „Wollen künftig für junge Talente ein fixer Ansprechpartner sein und den Mädchen eine ideale Plattform bieten“, fügt Dobler abschließend hinzu.VN-TK