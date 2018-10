Neuseeländer bereits zu mehr als 100 Prozent tätowiert

Mehr geht immer: Bei der "Wildstyle & Tattoo Messe" am 3. und 4. November in der Tabakfabrik in Linz und am 10. und 11. November im House Of Wildstyle in Bad Ischl beweist Szene-Star Lucky Diamond Rich, dass man zu mehr als 100 Prozent tätowiert sein kann. Der Neuseeländer lässt auf seine mittlerweile schwarze Haut bereits eine zweite und dritte Schicht mit hellen und bunten Motiven anbringen.

Ein weiterer Star der Veranstaltung ist Lord Insanity: Wenn er Möbel mit seinen Piercings hebt, sich ein Feuerwerk im Mund anzündet oder mit der Flex eine Zigarette anheizt, wird klar, warum er sogar in der Körperkult-Szene als der verrückteste Freak Europas gilt. Weniger Freak-, dafür mehr Stuntshow zeigt “The Globe of Speed” aus Frankreich: In dieser Darbietung kurven drei Motorradfahrer gleichzeitig in einer Stahlkugel mit nur vier Metern Durchmessern herum.

(S E R V I C E – )