Neuschnee gefährdet Herren-Super-G in Beaver Creek

Beim Alpinski-Weltcup der Herren in Beaver Creek ist der am Samstag für 19.00 Uhr MEZ geplant gewesene Beginn des Super-G-Rennens bereits zwei Mal und auf frühestens 20.00 Uhr MEZ verschoben worden. Grund ist intensiver Schneefall und schlechte Sicht in den amerikanischen Rocky Mountains.

Wegen des absehbaren Wetters hatte man in Beaver Creek die Abfahrt auf den Freitag vorgezogen und – wenn auch stark verkürzt – durchführen können. Bis wie weit man den Start des Super-G nach hinten verschieben kann, war vorerst offen. Allerdings beginnt die zweite Weltcup-Abfahrt der Damen in Lake Louise um 20.30 Uhr MEZ.