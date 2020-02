Der Neuschnee hat die Lawinengefahr in einigen Teilen Tirols am Mittwoch ansteigen lassen. Die Experten des Lawinenwarndienstes stuften die Gefahr als "groß" ein, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Mit dem Schneefall steige die Auslösebereitschaft von trockenen Lawinen besonders oberhalb der Waldgrenze. Die Verhältnisse seien kritisch, hieß es.

In den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich wurde die Lawinengefahr am Mittwoch mit Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala bewertet. Der Warndienst schätzte das Risiko damit erneut als "erheblich" ein. Stürmischer Wind kann dem Lagebericht zufolge immer wieder Schneeverfrachtungen hervorrufen. Leichte Entspannung wurde für Donnerstag angekündigt. In der Rax-Schneeberg-Gruppe galt am Mittwoch wie schon am Vortag Warnstufe 2 ("mäßig"). In den weiteren höhergelegenen Teilen des Bundeslandes wurde die Gefahr als gering angesehen.