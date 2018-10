Neuregelungen im Arbeitsrecht

Novelle bringt Angleichung der Rechte von Arbeitern und Angestellten.

Von der Entgeltfortzahlung bei Krankenstand ist die Entgeltfortzahlung bei Dienstverhin­derungen aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen zu unterscheiden. Als sonstige wichtige persönliche Gründe zählen zum Beispiel Hochzeit, Geburt oder Todesfall eines Angehörigen. Hier erfolgt eine Angleichung der Rechte der Arbeiter an die Rechte der Angestellten.

Bislang durfte in den Kollektivverträgen für Arbeiter die gesetzliche Regelung betreffend die Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderungen eingeschränkt werden. Zu diesen Einschränkungen zählte beispielsweise eine Höchstdauer für Dienstverhinderungsgründe, gewisse Mindestbeschäftigungsdauern sowie eine abschließende Definition, was als Dienstverhinderungsgrund gilt. Die Kollektivverträge für Angestellte sahen keine derartigen Einschränkungen im Vergleich zur gesetzlichen Regelung vor.

Für Arbeiter galten bislang kürzere Kündi­gungsfristen als für Angestellte. Ab dem 1. Jänner 2021 gelten für Arbeiter die gleichen Fristen wie für Angestellte. Von dieser Neuregelung sind auch bestehende Dienstverhältnisse betroffen. Eine Ausnahme gibt es für Branchen, in denen Saisonbetriebe überwiegen (z. B. Bau- oder Tourismusbranche). In diesen Branchen können in den Kollektivverträgen abweichende Regelungen festgelegt werden.