Neuregelung von Versicherungsrücktritt durch Finanzausschuss

Die geplante Neuregelung von Rücktritten bei Lebensversicherungen bei mangelhafter Belehrung wurde heute in einer eigens anberaumten Sitzung vom Finanzausschuss mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ÖVP und FPÖ verabschiedet. Die Opposition brachte laut Parlamentskorrespondenz europarechtliche Bedenken vor und wollte anhängige Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes (OGH) abwarten.

Das ewige Rücktrittsrecht von Lebensversicherungsverträgen bei mangelhafter Belehrung beschäftigt seit längerem die Gerichte. Seit einem Spruch des Europäischen Gerichtshof (EuGH) aus dem Jahr 2013 und einem österreichischen Folgeentscheid des Obersten Gerichtshofs (OGH) können nämlich mangelhaft über ihr Rücktrittsrecht aufgeklärte Versicherungsnehmer potenziell ewig von ihrem Vertrag zurücktrete. Die Rechtslage ist aber nicht ganz eindeutig, so haben bisher nicht alle Versicherungsnehmer, die den Rücktritt bei Gericht eingeklagt haben, Recht bekommen. Die Versicherungswirtschaft spricht sich für ein einheitliches Rücktrittsrecht aus.

Man habe eine ausgewogene Regelung gefunden, so ÖVP-Finanzsprecher Karlheinz Kopf laut Parlamentskorrespondenz. Die neue Regelung solle mit Jahresbeginn 2019 in Kraft treten. Der Gesetzesvorschlag der Regierung sei EU-konform, so Kopf, der sich dabei auf mehrere Expertengutachten gestützt und auch gegen eine Ersatzgesetzgebung durch den OGH argumentiert habe. Die derzeitige Rechtslage erfordere Rechtssicherheit, sagte Hermann Brückl (FPÖ). Es sei nun ein Kompromiss gefunden worden, der für Versicherungen und Konsumenten tragbar sei, erklärte er die Zustimmung der FPÖ.