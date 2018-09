Neuregelung der Mindestsicherung offenbar "auf gutem Weg"

Die lange angekündigte "Mindestsicherung neu" soll nun bald finalisiert werden. Laut einem Bericht des "Kurier" (Samstag-Ausgabe) soll es dazu "in den kommenden Tagen" Verhandlungen auf Regierungsebene über die letzten Details geben. Aus Regierungskreisen hieß es dazu gegenüber der APA, man sei "auf gutem Weg", einen fixierten Zeitplan gibt es aber noch nicht.

Die Materie sei in den “Endverhandlungen”, hieß es seitens der türkis-blauen Koalition am Samstag. Man lasse derzeit die Vorhaben von Experten prüfen, um mit den Plänen auf der sicheren Seite zu sein – etwa, damit die Lösung auch verfassungsrechtlich wasserdicht ist. Laut “Kurier” sollen die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) die letzten Details ausverhandeln. Auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll an den Gesprächen teilnehmen.